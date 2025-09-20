$100 тыс. за рабочие визы и золотая карта за $1 млн: Трамп объявил об изменениях для иммигрантов
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит сбор в размере $100 тыс. за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B, говорится на сайте Белого дома.
Визовая программа H-1B: что известно о новом сборе
Новый сбор вводится с целью прекращения злоупотреблений в рамках визовой программы H-1B, из-за которых американские работники лишаются работы. Указ ограничивает въезд по программе H-1B без указания указанной суммы.
В настоящее время сборы, связанные с визой H-1B, за регистрацию в лотерее включают $215 и $780 за форму I-129. Визы H-1B распределяются по лотерейной системе.
Другим указом президент США запустил новую визовую программу для самых богатых людей мира.
– Слишком долго миллионы нелегальных мигрантов заполонили нашу страну, и наша иммиграционная система была сломана. Пора, чтобы американский народ и американские налогоплательщики получали выгоду от нашей легальной иммиграционной системы, – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Частные лица для получения вида на жительство в США по Золотой карте Трампа (Trump Gold Card) должны заплатить $1 млн после погашения регистрационного сбора и прохождения проверки.
В скором времени за $5 млн будет доступна и Платиновая карта (Platinum Card), которая позволит владельцам “проводить в США до 270 дней без обязательств по уплате американских налогов с доходов, полученных за пределами США”.
Компании, отдавшие по $2 млн за каждого сотрудника, смогут получить для них вид на жительство в США в неограниченном количестве с возможностью передачи доступа от одного сотрудника другому за определенную плату и с проверкой DHS.
Пока неясно, как скоро визы могут быть выданы. На сайте есть раздел «Подать заявку сейчас», где заявителям предлагается указать своё имя, регион проживания и адрес электронной почты.
Министр торговли Говард Лютник заявил, что программа платиновых карт зависит от одобрения Конгресса, и предсказал, что “это произойдет позже в этом году”.