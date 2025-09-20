Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запроваджує збір розміром $100 тис. за розгляд заяв на візу для кваліфікованих іноземних працівників H-1B, йдеться на сайті Білого дому.

Візова програма H-1B: що відомо про новий збір

Новий збір запроваджується з метою припинення зловживань у межах візової програми H-1B, через які американські працівники позбавляються роботи. Указ обмежує в’їзд за програмою H-1B без внесення зазначеної суми.

Наразі збори, які пов’язані з візою H-1B, за реєстрацію в лотереї включають $215 та $780 за форму I-129. Візи H-1B розподіляються за лотерейною системою.

Зараз дивляться

Іншим указом президент США запустив нову візову програму для найзаможніших людей світу.

– Надто довго мільйони нелегальних мігрантів заполоняли нашу країну, і наша імміграційна система була зламана. Настав час, щоб американський народ і американські платники податків отримували вигоду від нашої легальної імміграційної системи, – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Приватні особи для отримання посвідки на проживання в США за Золотою картою Трампа (Trump Gold Card) повинні заплатити $1 млн після погашення реєстраційного збору та проходження перевірки.

Незабаром за $5 млн буде доступна і Платинова картка (Platinum Card), яка дозволить власникам “проводити в США до 270 днів без зобов’язань щодо сплати американських податків із доходів, отриманих за межами США”.

Компанії, що віддали по $2 млн за кожного співробітника, зможуть отримати для них посвідку на проживання в США в необмеженій кількості з можливістю передання доступу від одного співробітника іншому за певну плату та з перевіркою DHS.

Поки неясно, коли візи можуть бути видані. На сайті є розділ “Подати заявку зараз”, де заявникам пропонується вказати своє ім’я, регіон проживання та адресу електронної пошти.

Міністр торгівлі Говард Лютник заявив, що програма платинових карток залежить від схвалення Конгресу, і прогнозує, що “це відбудеться пізніше цього року”.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.