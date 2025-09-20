ГУР провело уникальную операцию — в глубоком тылу оккупантов был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

В январе 2024 года ГУР Минобороны впервые раскрыло некоторые детали операции по уничтожению Ту-22М3 в глубоком тылу врага.

Группе разведчиков под руководством полковника ГУР Олега Бабия пришлось пройти пешком более 600 км по российской территории. Во время прикрытия отхода побратимов командир погиб.

О подготовке к операции и ее деталях рассказал РБК Украина командир одной из диверсионных групп с позывным Ван Торн.

Подготовка к операции

По его словам, для выполнения подобных операций подбирают исключительно добровольцев.

– Для выполнения данных задач нас интересуют только добровольцы. Если мы говорим о конкретной группе, то там без психологов не обойтись. Потому что людям вместе быть довольно длительный период. Поэтому должна быть совместимость. Как у космонавтов. Относительно того, кто куда пойдет – мы люди военные, поэтому кто и куда пойдет – это уже по приказу руководства, – отметил он.

Командир описал снаряжение, которое берет с собой разведчик во время длительной операции.

В рюкзаке в первую очередь должны быть специальные средства поражения и необходимое для длительного пребывания в поле — спальник, каремат, запасная одежда, вода, еда и т.д.

По его мнению, решающим является подготовка к выходу в тыл: именно во время подготовки бойцы понимают, на что способны, и к моменту выполнения задания сомнений в своих возможностях уже не остается.

– Что касается осведомленности о расстоянии – если ты знаешь цель, а это, как ни странно, важное условие для успешного выполнения задания, то ты должен знать о ней все. Включая расстояние до нее по прямой и по маршруту, – добавил Ван Торн.

Сколько длилась операция

Операция по уничтожению Ту-22М3 длилась более месяца. Провизию группа не пополняла по дороге.

– Ты можешь не хотеть есть или спать – но должен. Иначе не выдержишь. Что касается провизии, то мы все несем на себе, – рассказал командир.

Жизнь в походе иногда заставляет импровизировать, но такие действия должны оставаться в пределах, определенных руководством.

Самые сложные моменты он вспомнил с иронией, например, как однажды потерял шоколадный батончик. Серьезной проблемой было то, что он оставил следы.

Во время операции командиры и бойцы не задумываются о ее историческом или стратегическом значении – они полностью сосредоточены на выполнении задачи.

Все оценки и анализ происходят после возвращения. Каждая операция меняет бойца: она влияет на восприятие мира, способ мышления и оценку ситуаций, а человек “меняется с каждым шагом”.

О конспирации и документах

– Здесь не вопрос в документах или одежде. Главное уметь оставаться незамеченными. И мы это умеем, – сказал командир.

Он добавил, что тема выполнения задач – табу для окружения и для родных.

О рисках и ощущениях после возвращения

По словам Ван Торна, бойцы понимали риски, но участие в операции стоило их.

– Когда ступаешь на родную землю во время возвращения. Такое… очень специфическое ощущение, – рассказал он.

Влияние на противника

Для России эта операция стала серьезным ударом не только по авиации, но и по репутации: выяснилось, что даже в глубине страны их армия не защищена от украинских сил.

Она имеет значение не только с точки зрения уничтожения техники, но и демонстрирует возможности украинской армии действовать в любой точке.

– Враг теперь понимает, что его тыл не является безопасным местом, – отметил командир.

Он добавил, что уничтожение самолетов на аэродроме стало также серьезным ударом по моральному состоянию российских военных.

Каждый такой эпизод доказывает: украинцы способны добраться даже туда, куда Москва считала невозможным проникнуть.

