ГУР провело унікальну операцію – в глибокому тилу окупантів був знищений стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

У січні 2024 року ГУР Міноборони вперше розкрило деякі деталі операції зі знищення Ту-22М3 у глибокому тилу ворога.

Групі розвідників під керівництвом полковника ГУР Олега Бабія довелося пройти пішки понад 600 км по російській території. Під час прикриття відходу побратимів командир загинув.

Зараз дивляться

Про підготовку до операції та її деталі розповів РБК Україна командир однієї з диверсійних груп з позивним Ван Торн.

Підготовка до операції

За його словами, для виконання подібних операцій підбирають виключно добровольців.

– Для виконання даних завдань нас цікавлять лише добровольці. Якщо ми говоримо про конкретну групу, то там без психологів не обійтись. Бо людям разом бути доволі тривалий період. Тому має бути сумісність. Як у космонавтів. Щодо того, хто куди піде – ми люди військові, тому хто і куди піде – це вже за наказом керівництва, – зазначив він.

Командир описав спорядження, яке бере з собою розвідник під час довготривалої операції.

У наплічнику першочергово мають бути спеціальні засоби ураження та необхідне для тривалого перебування в полі – спальник, каремат, запасний одяг, вода, їжа тощо.

На його думку, вирішальною є підготовка до виходу у тил: саме під час підготовки бійці розуміють, на що здатні, і до моменту виконання завдання сумнівів у своїх можливостях уже не залишається.

– Щодо обізнаності про відстань – якщо ти знаєш ціль, а це, як не дивно, важлива умова для успішного виконання завдання, то ти маєш знати про неї все. Включно з відстанню до неї по прямій і за маршрутом, – додав Ван Торн.

Скільки тривала операція

Операція по знищенню Ту-22М3 тривала понад місяць. Провізію група не поповнювала по дорозі.

– Ти можеш не хотіти їсти чи спати – але мусиш. Інакше не вивезеш. Щодо провізії, то ми все несемо на собі, – розповів командир.

Життя на марші іноді змушує імпровізувати, але такі дії мають залишатися в межах, визначених керівництвом.

Найскладніші моменти він згадав із іронією, наприклад, як одного разу загубив шоколадний батончик. Серйозною проблемою було те, що він залишив сліди.

Під час операції командири і бійці не замислюються про її історичне або стратегічне значення – вони повністю зосереджені на виконанні завдання.

Всі оцінки та аналіз відбуваються після повернення. Кожна операція змінює бійця: вона впливає на сприйняття світу, спосіб мислення та оцінку ситуацій, а людина “змінюється з кожним кроком”.

Про конспірацію і документи

– Тут не питання в документах чи одязі. Головне вміти залишатися непоміченими. І ми це вміємо, – сказав командир.

Він додав, що тема виконання завдань – табу для оточення і для рідних.

Про ризики і відчуття після повернення

За словами Ван Торна, бійці розуміли ризики, але участь в операції вартувала їх.

– Коли ступаєш на рідну землю під час повернення. Таке… дуже специфічне відчуття, – розповів він.

Вплив на противника

Для Росії ця операція стала серйозним ударом не лише по авіації, але й по репутації: з’ясувалося, що навіть у глибині країни їхня армія не захищена від українських сил.

Вона має значення не лише з точки зору знищення техніки, а й демонструє можливості української армії діяти у будь-якій точці.

– Ворог тепер розуміє, що його тил не є безпечним місцем, – зазначив командир.

Він додав, що знищення літаків на аеродромі стало також серйозним ударом по моральному стану російських військових.

Кожен такий епізод доводить: українці здатні дістатися навіть туди, куди Москва вважала неможливим проникнути.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.