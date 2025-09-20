В Сенате США от двух партий представила законопроект, обязывающий Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы в США Киеву.

Законопроект США о передаче Украине активов РФ

Сенаторы США, демократы Джинн Шейхин, Шелдон Уайтхаус, Ричард Блюменталь и республиканцы Джим Риш, Чак Грассли, Линдси Грэм представили Закон о применении REPO 2025 года.

Документ предусматривает:

перевод всех примерно $5 млрд замороженных российских суверенных активов, находящихся под юрисдикцией США, на процентный счет;

поощрение президента перенаправлять не менее $250 млн с этого счета в пользу Украины каждые 90 дней;

поощрение государственного секретаря (в координации с министром финансов) к проведению активной, устойчивой дипломатической кампании, чтобы убедить союзников США начать перенаправлять не менее 5% (приблизительно $15 млрд) российских суверенных активов в пользу Украины каждые 90 дней;

требование отчетов о российских суверенных активах, хранящихся за пределами США.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС, Канада, США и Япония заморозили около $300 млрд активов РФ. Из этой суммы около $5-6 млрд хранится в США, а большинство – в Европе, в том числе на международной платформе Euroclear в Бельгии, где размещено $210 млрд.

