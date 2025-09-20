У Сенаті США від двох партій представила законопроєкт, який зобов’язує Вашингтон регулярно передавати заморожені російські активи у США Києву.

Законопроєкт США щодо передання Україні активів РФ

Сенатори США, демократи Джинн Шейхін, Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь та республіканці Джим Ріш, Чак Грасслі, Ліндсі Грем представили Закон про застосування REPO 2025 року.

Документ передбачає:

переведення всіх приблизно $5 млрд заморожених російських суверенних активів, що перебувають під юрисдикцією США, на відсотковий рахунок;

заохочення президента перенаправляти щонайменше $250 млн з цього рахунку на користь України кожні 90 днів;

заохочення державного секретаря (у координації з міністром фінансів) до проведення активної, стійкої дипломатичної кампанії, щоб переконати союзників США почати перенаправляти щонайменше 5% (приблизно $15 млрд) російських суверенних активів на користь України кожні 90 днів;

вимагання звітів про російські суверенні активи, що зберігаються за межами США.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС, Канада, США та Японія заморозили приблизно $300 млрд активів РФ. Із цієї суми близько $5-6 млрд зберігається у США, а більша частина – у Європі, зокрема на міжнародній платформі Euroclear у Бельгії, де розміщено $210 млрд.

