По состоянию на 1 сентября 2025 года количество зарегистрированных предприятий в России снизилось до 3,17 млн – это самый низкий показатель с 2010 года.

Такие данные обнародовала Служба внешней разведки Украины.

В РФ падает количество зарегистрированных бизнесов

В 2023 году в Едином государственном реестре юридических лиц РФ насчитывалось 3,29 млн компаний.

Сейчас смотрят

Основными причинами сокращения называют жесткую политику Центробанка РФ и усиление фискального давления.

В течение полугода ключевая ставка удерживалась на уровне 21% годовых. Усиленный налоговый контроль вынудил значительное количество предприятий прекратить деятельность.

— В 2024 году российская налоговая служба ликвидировала 100 тыс. юридических лиц, в 2023 — 172 тыс., в 2022 — более 214 тыс. Вместо оздоровления рынка это приводит к ослаблению конкуренции, сокращению рабочих мест и снижению инновационной активности, – отмечается в разведке.

По данным СВР, в первой половине 2025 года количество ликвидированных бизнесов в России превысило количество вновь созданных почти в полтора раза.

Такая ситуация фиксируется впервые с 2022 года, когда после введения санкций массово покидали рынок иностранные компании.

Чаще всего закрывались торговые, строительные и промышленные предприятия.

Несмотря на незначительное снижение ключевой ставки до 17%, восстановление деловой активности не произошло.

Экономика РФ все больше погружается в затяжной кризис, который поражает ключевые сектора и лишает малый и средний бизнес перспектив развития.

Ранее глава Сбербанка РФ Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономика страны фактически вошла в состояние технической стагнации.

Фото: Служба внешней разведки

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.