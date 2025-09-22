Президент США Дональд Трамп планирует во вторник, 23 сентября, встретиться с избранной группой арабских и мусульманских лидеров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения путей прекращения войны в Газе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух арабских чиновников, знакомых с ходом подготовки встречи.

Трамп планирует саммит с арабскими лидерами в Нью-Йорке

— Встреча состоится за несколько дней до того, как Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 29 сентября. Она также состоится на фоне волны признания Государства Палестина западными странами и угроз Израиля принять ответные меры, аннексировав часть оккупированного Западного берега, — отмечает издание.

Сейчас смотрят

Белый дом якобы уже разослал приглашения на встречу, которая запланирована на 14:30 по восточному времени (21:30 по киевскому).

По словам собеседников, на встречу с Трампом приглашены лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Иордании и Турции.

Они говорят, что арабские лидеры будут просить американского лидера “давить на Нетаньяху, чтобы тот прекратил войну в Газе и воздержался от аннексии частей Западного берега».

В то же время Белый дом якобы стремится привлечь арабских лидеров к послевоенному плану для Газы и даже рассматривает возможность направления войск для стабилизации ситуации вместо израильской армии.

Генеральная Ассамблея ООН 13 сентября подавляющим большинством голосов поддержала двугосударственное решение израильско-палестинского конфликта и призвала Израиль признать Палестину.

Источник : Axios

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.