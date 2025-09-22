Президент США Дональд Трамп планує у вівторок, 23 вересня, зустрітися з обраною групою арабських і мусульманських лідерів на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку для обговорення шляхів припинення війни в Газі.

Про це повідомляє Axios з посиланням на двох арабських чиновників, обізнаних з ходом підготовки зустрічі.

Трамп планує саміт з арабськими лідерами у Нью-Йорку

– Зустріч відбудеться за кілька днів до того, як Трамп прийме прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху в Білому домі 29 вересня. Вона також відбудеться на тлі хвилі визнання Держави Палестина західними країнами та погроз Ізраїлю вжити заходів у відповідь, анексувавши частину окупованого Західного берега, – зазначає видання.

Білий дім нібито вже розіслав запрошення на зустріч, яка запланована на 14:30 за східним часом (21:30 за київським).

За словами співрозмовників, на зустріч з Трампом запрошені лідери Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Єгипту, Йорданії та Туреччини.

Вони кажуть, що арабські лідери проситимуть американського лідера “тиснути на Нетаньяху, щоб той припинив війну в Газі та утримався від анексії частин Західного берега”.

Водночас Білий дім нібито прагне залучити арабських лідерів до післявоєнного плану для Гази і навіть розглядає можливість направлення військ для стабілізації ситуації замість ізраїльської армії.

Генеральна Асамблея ООН 13 вересня переважною більшістю голосів підтримала дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту та закликала Ізраїль визнати Палестину.

Джерело : Axios

