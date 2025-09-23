Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що до появи дронів над Копенгагеном цілком може бути причетна Росія.

Про це пише видання The Guardian.

Дрони над Данією

Данська поліція заявила, що два або три великі дрони бачили у понеділок ввечері поблизу аеропорту. За словами правоохоронців, дрони, ймовірно, керувалися досвідченим оператором, який хотів продемонструвати можливості БпЛА. Причетних до інциденту поки не встановили.

Зараз дивляться

Безпілотники з’явилися з різних напрямків, кілька годин вмикали та вимикали світло, а потім зникли.

За словами Метте Фредеріксен, Данія зазнала найсерйознішої на сьогодні атаки на критичну інфраструктуру після вторгнення дронів у повітряний простір країни. Це призвело до закриття аеропорту Копенгагена на кілька годин.

– Ми, звичайно, не виключаємо жодних варіантів щодо того, хто стоїть за цим. І очевидно, що це відповідає тим подіям, які ми спостерігали останнім часом, – іншим атакам дронів, порушенням повітряного простору та хакерським атакам на європейські аеропорти, – наголосила прем’єрка Данії.

За її словами, вторгнення дронів мало на меті спричинити хаос, викликати занепокоєння, подивитися, як далеко можна зайти.

– Я не можу заперечити, що це Росія. Ми бачили дрони над Польщею, які не повинні були там бути. Ми бачили активність у Румунії. Ми бачили порушення повітряного простору Естонії. Ми бачили хакерські атаки на європейські аеропорти на вихідних. Тепер дрони з’явилися в Данії, і, видається, вони були також в Осло і Норвегії, – сказала глава данського уряду.

Росія заперечує свою причетність. Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Фредеріксен у “безпідставних звинуваченнях”.

Дрони над Норвегією

Аеропорт Осло також закрили на три години після того, як у повітрі помітили два дрони.

Наразі Данія та Норвегія намагаються з’ясувати, чи пов’язані між собою ці два інциденти.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре звинуватив Росію в трьох порушеннях норвезького повітряного простору за останні місяці.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки зарано говорити, чи пов’язані польоти дронів над Данією з попередніми порушеннями Росією повітряного простору країн блоку.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.