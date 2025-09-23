Китайское грузовое судно Heng Yang 9 под флагом Панамы трижды заходило в порт оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Китайский корабль под флагом Панамы в Севастополе: что известно

В сообщении отмечается, что китайский контейнеровоз длиной 140 метров, принадлежащий компании Guangxi Changhai Shipping Company, по крайней мере трижды за последние месяцы посещал Севастополь.

Впервые судно находилось там с 19 по 22 июня, а 15 августа запросило разрешение на загрузку более сотни контейнеров. После этого корабль посетил Турцию и Египет.

Украина расценила такие действия как неприемлемые.

— Мы выразили решительное неодобрение этого инцидента и будем продолжать следить за такими случаями и поднимать этот вопрос на дипломатическом уровне, — заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, украинское посольство в Китае уже подняло вопрос перед МИД КНР.

В свою очередь Пекин посоветовал своим гражданам избегать контактов с оккупированными территориями Украины и заверил, что будет принимать соответствующие меры.

Западные журналисты, проводившие расследование инцидента, проанализировали спутниковые снимки и подтвердили, что судно находилось в Севастополе еще и в сентябре.

Кроме того, было установлено, что Heng Yang 9 передавал ложные координаты движения.

– Во время двухнедельного рейса по Черному морю в сентябре судно, вероятно, фальсифицировало свои маршруты. Для этого использовали транспондер, – говорится в статье.

По мнению исследователей, судно, вероятно, отправилось в Новороссийск – российский порт на восточном побережье Черного моря, где его зафиксировали на спутниковом снимке 6 сентября. После этого оно отправилось в порт Кавказ в Керченском проливе.

Специализированное издание по морской торговле и судоходству Lloyd’s List также подтвердило информацию о предыдущих рейсах судна, отметив, что во время этих путешествий оно тоже фальсифицировало маршрутные данные.

Напомним, что с 2014 года порты в Крыму находятся под западными санкциями. Несмотря на то, что Китай их не поддерживает, торговые суда этой страны ранее не заходили в крымские гавани.

