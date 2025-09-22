Представители партизанского движения Атеш выяснили, в каком состоянии находятся три поврежденные Вооруженными силами Украины судна во временно оккупированном Крыму.

Об этом они сообщили в Telegram.

Состояние пораженных судов в Севастополе: что известно

Согласно информации движения Атеш, после успешных спецопераций Сил обороны Украины в Черном море оккупанты пытаются скрыть военные объекты от возможных ударов.

В частности, корабли затягивают маскировочными сетями, перемещают их ночью и держат системы ПВО в постоянной боевой готовности.

Кроме того, агенты исследовали, что произошло с дважды пораженной подводной лодкой Ростов-на-Дону.

По данным разведки, судно подняли, однако ремонт не начат из-за слишком серьезных повреждений. Вероятно, его восстановление является экономически нецелесообразным.

Под наблюдением разведчиков также находятся спасательное судно Эпрон и захваченный в 2014 году украинский большой десантный корабль Константин Ольшанский.

Движение Атеш продолжает проводить в Крыму разведывательные операции и призывает всех передавать данные о перемещении вражеской техники.

Агенты отмечают, что для точных ударов ВСУ важно каждое сообщение.

Напомним, что накануне на территории оккупированного Крыма дроны Главного управления разведки Минобороны Украины поразили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 Чайка.

Кроме того, спецназ ГУР уничтожил там три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую радиолокационную станцию 55Ж6У Небо-У.

Фото: Атеш

