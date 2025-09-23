Китайське вантажне судно Heng Yang 9 під прапором Панами тричі заходило у порт окупованого Севастополя.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Китайське судно під прапором Панами у Севастополі: що відомо

У повідомленні зазначається, що китайський контейнеровоз довжиною 140 метрів, який належить компанії Guangxi Changhai Shipping Company, принаймні тричі за останні місяці відвідував Севастополь.

Зараз дивляться

Вперше судно перебувало там з 19 по 22 червня, а 15 серпня запросило дозвіл на завантаження понад сотні контейнерів. Після цього корабель відвідав Туреччину та Єгипет.

Україна розцінила такі дії як неприйнятні.

— Ми висловили рішуче несхвалення цього інциденту і будемо продовжувати стежити за такими випадками та порушувати це питання на дипломатичному рівні, — заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, українське посольство у Китаї вже порушило питання перед МЗС КНР.

Своєю чергою Пекін порадив своїм громадянам уникати контактів з окупованими територіями України та запевнив, що вживатиме відповідних заходів.

Західні журналісти, які проводили розслідування інциденту, проаналізували супутникові знімки та підтвердили, що судно перебувало у Севастополі ще й у вересні.

Крім того, було встановлено, що Heng Yang 9 передавав неправдиві координати руху.

– Під час двотижневого рейсу Чорним морем у вересні судно, ймовірно, фальсифікувало свої маршрути. Для цього використовували транспондер, – йдеться у статті.

На думку дослідників, судно, ймовірно, вирушило до Новоросійська – російського порту на східному узбережжі Чорного моря, де його зафіксували на супутниковому знімку 6 вересня. Після цього воно вирушило до порту Кавказ у Керченській протоці.

Спеціалізоване видання з морської торгівлі та судноплавства Lloyd’s List також підтвердило інформацію про попередні рейси судна, зазначивши, що під час цих подорожей воно теж фальсифікувало маршрутні дані.

Нагадаємо, що з 2014 року порти у Криму перебувають під західними санкціями. Попри те, що Китай їх не підтримує, торговельні судна цієї країни раніше не заходили у кримські гавані.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.