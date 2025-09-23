Президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество отказаться от закупки российских энергоресурсов и заявил о необходимости создания Специального трибунала.

Об этом Науседа сказал во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Международное сообщество должно отказаться от энергоресурсов РФ

— Важно, чтобы международное сообщество прекратило покупать российские энергоресурсы. Без этих нефтяных и газовых денег московская военная машина наконец остановится. Если история является каким-либо показателем, Россия никогда не перестанет использовать энергию для своих геополитических целей. Куда бы ни поступали российские энергоресурсы, там будет коррупция, шантаж и саботаж, – заявил Науседа.

Он отметил, что мир не может быть устойчивым без правосудия.

Президент Литвы убежден, что “многочисленные военные преступления России, от массовых убийств и нападений на больницы до похищения и депортации детей, требуют ответственности”.

— Моя страна решительно поддерживает Специальный трибунал по преступлению агрессии под эгидой Совета Европы. Мы призываем все государства поддержать эту инициативу, — подчеркнул Науседа.

Отдельно добавил, что Литва никогда не признает незаконную оккупацию и аннексию украинских территорий Россией.

— Границы Украины не являются предметом переговоров. Попытки перекроить их силой неприемлемы. Устав Организации Объединенных Наций – это не меню, из которого можно выбирать. Это обязательная основа международного порядка, – заявил президент Литвы.

