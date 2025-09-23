Президент Литви Ґітанас Науседа закликав міжнародну спільноту відмовитися від закупівлі російських енергоресурсів і заявив про необхідність створення Спеціального трибуналу.

Про це Науседа сказав під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Міжнародна спільнота має відмовитися від енергоресурсів РФ

– Важливо, щоб міжнародна спільнота припинила купувати російські енергоресурси. Без цих нафтових і газових грошей московська військова машина нарешті зупиниться. Якщо історія є будь-яким показником, Росія ніколи не припинить використовувати енергію для своїх геополітичних цілей. Куди б не надходили російські енергоресурси, там буде корупція, шантаж і саботаж, – заявив Науседа.

Він зауважив, що мир не може бути стійким без правосуддя.

Президент Литви переконаний, що “численні військові злочини Росії, від масових вбивств і нападів на лікарні до викрадення та депортації дітей, вимагають відповідальності”.

– Моя країна рішуче підтримує Спеціальний трибунал щодо злочину агресії під егідою Ради Європи. Ми закликаємо всі держави підтримати цю ініціативу, – наголосив Науседа.

Окремо додав, що Литва ніколи не визнає незаконну окупацію та анексію українських територій Росією.

– Кордони України не є предметом переговорів. Спроби перекроїти їх силою є неприйнятними. Статут Організації Об’єднаних Націй – це не меню, з якого можна вибирати. Це обов’язкова основа міжнародного порядку, – заявив президент Литви.

