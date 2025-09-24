24 сентября завод Газпром нефтехим Салават в одноименном городе Башкортостана подвергся повторной атаке.

Этот факт уже подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Атака на завод Газпром нефтехим Салават 24 сентября: что известно

О повторной атаке на завод Газпром нефтехим Салават в сети начали писать 24 сентября.

В частности, сообщества начали распространять видео задымления в районе завода.

Вскоре похожее видео распространил и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, добавив лаконичную подпись: Салаватский НПЗ – минус.

Стоит отметить, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров также признал, что завод Газпром нефтехим Салават подвергся атаке дронов.

– Выясняем масштабы повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры для ликвидации пожара, – написал Радий Хабиров.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил попадание по территории нефтеперерабатывающего предприятия Газпром нефтехим Салават в Башкортостане. Предварительно поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе бушует пожар.

Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России. Дональд Трамп во время общения с президентом Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что война в Украине в ближайшее время не закончится.

Что известно о заводе Газпром нефтехим Салават

Завод Газпром нефтехим Салават является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ, с годовым объемом переработки 15,7 млн тонн.

Кроме того, предприятие обеспечивает потребности вооруженных сил России.

Удары по РФ 24 сентября

Также Силы обороны нанесли удары по важным объектам в Волгоградской области. Там горит нефтеперекачивающая станция Кузьмичи-1, через которую транспортируется сырая нефть в южные регионы России.

Еще атакована нефтеперекачивающая станция Зензеватка, которая является частью магистрального нефтепровода Куйбышев—Тихорецк.

Прошлой ночью подразделения Сил обороны атаковали производство БПЛА в населенном пункте Валуйки, что в Белгородской области. Зафиксировано попадание в цель и пожар.

Кроме того, подтверждена успешность предыдущих миссий. Так, 22 сентября дроны Сил обороны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод. Есть повреждения производства, что привело к остановке части производственного процесса.

Астраханский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в мире газохимических комплексов и главный производитель серы для взрывчатки на территории РФ. Завод обеспечивает до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод Газпрома в городе Салават Башкортостана был атакован 18 сентября.

Источник : Генштаб ВСУ

