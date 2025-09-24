24 вересня завод Газпром нафтохім Салават в однойменному місті Башкортостану зазнав повторної атаки.

Цей факт уже підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Атака на завод Газпром нафтохім Салават 24 вересня: що відомо

Про повторну атаку на завод Газпром нафтохім Салават у мережі почали писати 24 вересня.

Зараз дивляться

Зокрема, спільноти почали поширювати відео задимлення в районі заводу.

Невдовзі схоже відео поширив і керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, додавши лаконічний підпис: Салаватський НПЗ – мінус.

Варто зауважити, що глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров теж визнав, завод Газпром нафтохім Салават зазнав атаки дронів.

– З’ясовуємо масштаби пошкоджень. На місці працюють всі екстрені служби, вживаємо заходів для ліквідації пожежі, – написав Радій Хабіров.

Що відомо про завод Газпром нафтохім Салават

Цей завод є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ, з річним обсягом переробки 15,7 млн тонн.

Крім того, підприємство забезпечує потреби збройних сил Росії.

Раніше нафтозавод Газпрому в місті Салават Башкортостані було атаковано 18 вересня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.