18 сентября атакован нефтеперерабатывающий завод Газпрома в городе Салават, что в Башкортостане.

Информацию об этом уже подтвердили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Поражен НПЗ в Салавате: что известно

Атаку на НПЗ в Салавате 18 сентября признал даже глава Башкортостана Радий Хабиров.

Последний заявил, что Газпром Нефтехим Салават атаковали два дрона.

Погибших и пострадавших, уверяет Радий Хабиров, якобы нет.

Охрана предприятия, продолжает он, открывала огонь на поражение.

– Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте, – написал Хабиров в своем Telegram-канале.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил удары по российским НПЗ и назвал их “замечательной работой Сил обороны Украины”.

Что известно о НПЗ в Салавате

НПЗ в Салавате стал второй целью после успешной атаки на Волгоградский НПЗ, который был поражен в ночь на 18 сентября.

Этот НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ с годовым объемом переработки 15,7 млн тонн.

Кроме того, предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил врага. По предварительной информации, работа НПЗ была остановлена.

Атака на НПЗ в Салавате: данные источников

По данным источников в СБУ, дальнобойные дроны долетели до Башкортостана и устроили громкий взрыв на одном из крупнейших в РВ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Утром местные Telegram-каналы начали писать об атаке на ООО Газпром Нефтехим Салават.

По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода.

Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.

На территории завода фиксируется сильный пожар и поднимается черный столб дыма.

Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

