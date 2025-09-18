В Башкортостане горит НПЗ Газпрома: все о пожаре на нефтезаводе в Салавате
18 сентября атакован нефтеперерабатывающий завод Газпрома в городе Салават, что в Башкортостане.
Информацию об этом уже подтвердили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Поражен НПЗ в Салавате: что известно
Атаку на НПЗ в Салавате 18 сентября признал даже глава Башкортостана Радий Хабиров.
Последний заявил, что Газпром Нефтехим Салават атаковали два дрона.
Погибших и пострадавших, уверяет Радий Хабиров, якобы нет.
Охрана предприятия, продолжает он, открывала огонь на поражение.
– Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте, – написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил удары по российским НПЗ и назвал их “замечательной работой Сил обороны Украины”.
Что известно о НПЗ в Салавате
НПЗ в Салавате стал второй целью после успешной атаки на Волгоградский НПЗ, который был поражен в ночь на 18 сентября.
Этот НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ с годовым объемом переработки 15,7 млн тонн.
Кроме того, предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил врага. По предварительной информации, работа НПЗ была остановлена.
Атака на НПЗ в Салавате: данные источников
По данным источников в СБУ, дальнобойные дроны долетели до Башкортостана и устроили громкий взрыв на одном из крупнейших в РВ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Утром местные Telegram-каналы начали писать об атаке на ООО Газпром Нефтехим Салават.
По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода.
Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.
На территории завода фиксируется сильный пожар и поднимается черный столб дыма.
Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.