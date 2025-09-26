В ночь на 26 сентября Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ в очередной раз оказался под атакой дронов.

Атака на Афипский НПЗ 26 сентября

Российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о пожаре на Афипском НПЗ в результате попадания дронов.

— Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. м, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы, — сообщает один из пабликов.

Эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Годовой объем этого нефтеперерабатывающего завода составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки в РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

