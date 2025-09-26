Россия помогает Китаю в подготовке к возможному нападению на Тайвань.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, которые были независимо проверены британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).

Россия делится боевым опытом с Китаем

Согласно материалам, основной контракт предусматривал передачу командно-наблюдательных машин и специальных парашютных систем, разработанных для десантирования тяжелых грузов с большой высоты.

Как отмечают аналитики, Россия использует собственный боевой опыт, чтобы готовить китайские воздушно-десантные подразделения и проводить учения по десантированию бронетехники.

Такое сотрудничество может существенно усилить способность Пекина к военной операции против Тайваня.

Документы, полученные группой активистов Black Moon, подтверждают, что в октябре 2024 года Россия согласилась продать Китаю 37 легких амфибийных боевых машин десанта BMD-4M, 11 самоходных противотанковых орудий Sprut-SDM1 и 11 воздушно-десантных бронетранспортеров BTR-MDM.

В материалах зафиксировано несколько раундов переговоров. В частности, в апреле 2024 года в Пекине состоялась встреча, на которой китайская сторона настаивала на ускорении поставок отдельных транспортных средств.

Отдельным пунктом в документах указывается на необходимость адаптации российского вооружения для совместимости с китайским программным обеспечением, а также с электронными, радио- и навигационными системами.

В части документов также содержится информация об учебных программах для китайских десантников, которые включают практику боевого применения вооружения, а также освоение систем управления и контроля, применяемых во время военных операций.

