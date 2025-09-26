В Китае заявили, что причина войны в Украине, которую развязала Россия, заключается в “давних региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе”.

Такое заявление на брифинге сделал спикер китайского МИД Го Цзякунь.

Китай о причине войны в Украине

У Цзякуня спросили о заявлении главы МИД Польши Радислава Сикорского о том, что Китай является единственной страной, способной убедить Россию прекратить войну в Украине, но Пекин не желает этого делать, потому что война отвечает его интересам.

Сикорский заявил, что Китай получает прибыль от продажи России товаров двойного назначения и других продуктов.

В ответ пресс-секретарь МИД КНР заявил, что Китай “не является ни инициатором, ни участником” украинской войны.

По его словам, Китай как постоянный член Совета безопасности ООН и ответственная великая держава последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции, активно содействуя мирным переговорам и посредничеству.

– Есть другие, кто не желает прекращения войны, кто постоянно подогревает конфликт и даже получает от него значительные военные прибыли, но Китай не принадлежит к ним, – сказал он.

По его словам, “перекладывание вины на Китай не решит проблему”.

– Корень кризиса в Украине лежит в давних региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе. Единственный правильный путь вперед – это учитывание законных интересов всех сторон в сфере безопасности и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности путем диалога и переговоров, – заявил Цзякунь.

Он сказал, что Пекин поддерживает Европу в том, чтобы она играла более значительную и активную роль в продвижении процесса политического урегулирования “кризиса” в Украине.

Ранее Reuters сообщал, что китайские эксперты по дронам летали в РФ для испытаний военных беспилотников на государственном заводе вооружений, который находится под западными санкциями.

