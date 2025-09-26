Російський шпигунський корабель Янтар відстежує підводні кабелі Європи, що викликає дедалі більшу тривогу серед союзників НАТО. У перспективі Москва може вдатися до диверсій поблизу Британських островів.

Про це повідомляє Financial Times.

Шпигунський корабель РФ відстежує підводні кабелі Європи

Видання зазначає, що попри регулярні провокації Росії у вигляді порушення повітряного простору країн ЄС, особливе занепокоєння викликають саме підводні операції Кремля.

У листопаді 2024 року Янтар, обладнаний сучасними системами спостереження, здійснював місію з картографування та потенційного перехоплення підводних кабелів, від яких залежить інтернет-зв’язок, енергетика, військова координація та фінансові операції держав-членів НАТО.

Маршрут судна пролягав через ключові європейські води: воно обійшло узбережжя Норвегії, далі пройшло Ла-Манш і вийшло в Ірландське море.

Після цього корабель попрямував у Середземне море, а потім – на схід у напрямку Суецького каналу.

– Янтар – це інструмент, який Росія використовує, щоб тримати нас у напрузі. Він слідує за кабельними лініями та трубопроводами, роблячи зупинки. Ми дуже уважно стежимо за ним, – заявив один із високопоставлених командирів НАТО.

Як повідомляє Financial Times, діяльність судна координує Головне управління глибоководних досліджень (GUGI) – спеціальна військова структура РФ, яка перебуває під санкціями Великої Британії з літа 2024 року.

Західні експерти вважають, що GUGI здатне виконувати широкий спектр таємних операцій, включно із саботажем у так званій сірій зоні – проміжку між мирними відносинами та відкритим збройним протистоянням.

Світ критично залежить від підводних комунікацій

Морське дно дедалі частіше стає мішенню, адже сучасний світ критично залежить від підводної інфраструктури.

У Великій Британії 99% цифрових комунікацій здійснюються саме через підводні кабелі, тоді як три чверті газу постачається трубопроводами з морського дна.

Особливе значення мають кабелі, що передають дані до Інтегрованої підводної системи спостереження – спільної оборонної мережі США та Великої Британії, яка відстежує рух ворожих субмарин.

Аналітики наголошують: точна карта підводних інтернет-з’єднань, енергетичних трубопроводів і військових кабелів може стати ключовим ресурсом для підготовки до бойових дій.

Такі знання дали б можливість Москві підірвати енергопостачання або перешкодити аварійному реагуванню у випадку конфлікту.

Корабель Янтар оснащений підводними апаратами з маніпуляторами, які можуть підключатися до кабелів та перехоплювати з них інформацію.

Крім того, ці системи здатні встановлювати вибухові пристрої, які можна активувати згодом.

За словами західних військово-морських чиновників, Янтар найімовірніше визначає ключові вузли між кабелями, де пошкодження завдало б найбільшого удару.

Девід Філдс, колишній військово-морський аташе Британії в Москві, наголосив, що підводні розвідувальні можливості GUGI становлять “значну загрозу” для глобальної мережі кабелів.

– Якщо напруженість небезпечно зросте, Росія може вимкнути світло і відключити наші енергетичні та комунікаційні системи, сподіваючись таким чином запобігти ескалації до справжньої війни, – зазначив він.

