Европейский Союз выступил с инициативой усилить проверки в отношении российских дипломатов на территории Европы.

Об этом пишет Bloomberg.

В ЕС усилят контроль над дипломатами РФ

Параллельно готовится новый пакет санкций, направленных на давление на Москву с целью прекращения войны против Украины.

Сейчас смотрят

По данным источников, знакомых с ситуацией, в случае принятия этой инициативы российские дипломаты, находящиеся в странах ЕС, будут обязаны сообщать о своих перемещениях в пределах Евросоюза.

Это даст государствам-членам право отказать во въезде тем дипломатам, которые, по мнению национальных служб безопасности, представляют угрозу.

Собеседники подчеркнули, что такой механизм может быть введен в течение трех месяцев.

ЕС также планирует в ближайшее время утвердить новый масштабный пакет санкций против России, который, среди прочего, будет предусматривать дальнейшие шаги по уменьшению зависимости от российских энергоносителей.

Напомним, 19 сентября Европейская Комиссия утвердила предложение о новом, 19-м пакете санкций Евросоюза против России.

По информации Bloomberg, в этот пакет могут войти ограничения для ряда российских банков и энергетических компаний, а также меры в отношении платежных систем, криптобирж и экспорта нефти.

Евросоюз также рассматривает ограничения против индийских и китайских компаний, поддерживающих российскую нефтяную торговлю.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.