Європейський Союз виступив з ініціативою посилити перевірки щодо російських дипломатів на території Європи.

Про це пише Bloomberg.

В ЄС посилять контроль над дипломатами РФ

Паралельно готується новий пакет санкцій, спрямованих на тиск на Москву з метою припинення війни проти України.

Зараз дивляться

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, у разі ухвалення цієї ініціативи російські дипломати, які перебувають у країнах ЄС, будуть зобов’язані повідомляти про свої переміщення в межах Євросоюзу.

Це надасть державам-членам право відмовити у в’їзді тим дипломатам, які, на думку національних служб безпеки, становлять загрозу.

Співрозмовники наголосили, що такий механізм може бути запроваджений протягом трьох місяців.

ЄС також планує найближчим часом затвердити новий масштабний пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачатиме подальші кроки для зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, 19 вересня Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо нового, 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

За інформацією Bloomberg, до цього пакету можуть увійти обмеження для низки російських банків і енергетичних компаній, а також заходи щодо платіжних систем, криптобірж і експорту нафти.

Євросоюз також розглядає обмеження проти індійських і китайських компаній, що підтримують російську нафтову торгівлю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.