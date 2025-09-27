Россия своими дронными провокациями продолжает проверять противовоздушную оборону и политическую волю стран НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Дронные провокации РФ в странах НАТО

25 сентября Командование воздушных сил НАТО сообщило, что подняло в воздух два венгерских истребителя Gripen в ответ на пролет российских Су-30, Су-35 и трех МиГ-31 вблизи границ Латвии.

В ночь с 25 на 26 сентября немецкие военные зафиксировали несколько неизвестных беспилотников вблизи датской границы в северной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Правоохранительные органы расследуют это вторжение, поскольку до сих пор не ясно, кто запустил дроны.

25 сентября агентство AFP со ссылкой на делегацию французского военного ведомства сообщило, что неизвестные дроны пролетели над военной базой Мурмелон-ле-Гранд в департаменте Марна, Франция. Однако неясно, было ли это иностранным вмешательством.

25 сентября закрыли аэропорт Ольборг на северной окраине датского острова Зеландия из-за появления неизвестных беспилотников. Этот аэропорт также использует армия Дании.

Гендиректор Датской службы безопасности Финн Борх Андерсен заявил, что Дания не знает, кто стоит за деятельностью дронов. В то же время он отметил, что этот инцидент напоминает гибридную войну, которая наблюдается в других частях Европы. Кроме того, Дания считает довольно высоким риск российского саботажа в стране.

25 сентября власти Швеции зафиксировали несколько случаев наблюдения дронов вблизи шведской военно-морской базы в Карлстроне.

Известно, что Европа не обвинила Россию напрямую в нарушении европейского воздушного пространства в этих конкретных случаях.

Но рост враждебной активности дронов заметен и дает основания полагать, что Россия также стоит за этими инцидентами, говорят аналитики ISW.

По мнению экспертов ISW, Россия продолжает пытаться проверять противовоздушную оборону и политическую волю НАТО, а также собирает оперативную информацию для возможных будущих конфликтов против стран Европы.

Источник : ISW

