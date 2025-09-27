Прошлой ночью над восточным архипелагом Карлскруна в Швеции заметили подозрительные беспилотники.

Полицию вызвали в Мьокльосунд, где правоохранители собственными глазами наблюдали большой дрон.

Об этом сообщает SVT Nyheter.

Дроны вблизи военно-морской базы в Швеции: что известно

Руководитель расследования Маттиас Лундгрен отметил, что дрон, который видели вблизи базы, был больше обычных моделей и напоминал те аппараты, которые недавно видели над Данией и в регионе Сконе.

Как отмечают в СМИ, накануне вечером несколько жителей Стурке и Тюрке также сообщили о похожем аппарате.

По данным полиции, свидетели видели два дрона с красными и зелеными огнями.

Правоохранители составили протоколы о нарушении Закона об авиации и Закона о защите, однако никаких предметов не изъяли, и подозреваемых пока нет.

Район, где заметили дроны, расположен всего в нескольких километрах от военно-морской базы в Карлскруне.

Несмотря на близость к стратегическому объекту, армию пока не привлекали.

Представительница Блекингского воздушного флота Хелен Нюберг подтвердила, что ни F17, ни ВМС не вмешивались в ситуацию.

Полиция планирует собрать показания очевидцев и проанализировать данные патрулей для дальнейшего расследования.

Подобные случаи в последнее время происходили и в соседних странах.

Недавно аэропорты Копенгагена и Осло временно закрывали из-за появления крупных беспилотников в воздушном пространстве.

Датская полиция тогда заявила, что дронами управлял опытный оператор, который демонстрировал свои навыки.

Из-за инцидента в Копенгагене перенаправили 31 рейс, что повлияло на около 20 тыс. пассажиров.

