Датская полиция сообщила, что дронами, из-за которых пришлось закрыть аэропорт Копенгагена, управлял опытный оператор, который стремился продемонстрировать свои навыки.

Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

Датская полиция о дронах над аэропортом Копенгагена

Правоохранители пришли к выводу, что за управлением дронами стоял человек с достаточными знаниями и ресурсами, который целенаправленно пытался показать свои возможности.

Сейчас смотрят

Пока личность оператора не установлена.

По словам начальника полиции Йенса Йесперсена, дроны появлялись с нескольких направлений, периодически включали и выключали световые сигналы и в конце концов исчезли после нескольких часов активности.

Однако пока рано делать выводы о возможной связи этих событий с аналогичными инцидентами в Норвегии.

Напомним, что аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на четыре часа после появления двух-трех больших дронов.

За это время 31 рейс перенаправили в другие аэропорты, еще около сотни были задержаны или отменены.

В целом инцидент затронул около 20 тысяч пассажиров.

Подобная ситуация произошла и в Норвегии.

В Осло закрывали аэропорт: что известно

В ночь на 23 сентября аэропорт столицы Норвегии Осло был вынужден временно приостановить работу из-за появления в небе беспилотников.

Полет дронов представлял угрозу для безопасности авиарейсов, поэтому руководство аэропорта приняло решение о его закрытии на несколько часов.

В течение этого времени было зафиксировано как минимум два беспилотника, находившихся вблизи взлетно-посадочных полос.

В результате десятки рейсов задержали или перенаправили в другие аэропорты, что создало значительные неудобства для тысяч пассажиров.

Закрытие аэропортов стало продолжением ряда проблем, которые в последние дни парализовали работу авиаотрасли в Европе.

Накануне масштабная кибератака вывела из строя системы регистрации и посадки компании Collins Aerospace. Это привело к сбоям в аэропортах Лондона, Берлина и Брюсселя.

Последствия атаки еще несколько дней заставляли пассажиров переходить на ручную регистрацию, что значительно усложнило путешествия по региону.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.