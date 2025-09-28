Избирательная инфраструктура Молдовы в течение 27-28 сентября подверглась нескольким кибератакам, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов.

Об этом сообщил премьер-министр Дорин Речан во время парламентских выборов.

Кибератака на избирательную систему в Молдове: что известно

По словам Речана, на инфраструктуру, связанную с избирательным процессом в Молдове, в частности Центральную избирательную комиссию и несколько избирательных участков за рубежом, было совершено несколько попыток кибератак.

Сейчас смотрят

— Все атаки были обнаружены и нейтрализованы в режиме реального времени, без влияния на избирательный процесс, — добавил он.

Служба информационных технологий и кибербезопасности была вынуждена заблокировать платформу host.md из-за массовой кибератаки, из-за чего около 4 тыс. веб-сайтов не функционируют.

— Атаки организованы одновременно с целью перегрузки сети, которая обслуживает ЦИК и другую избирательную инфраструктуру, — пояснил Речан.

Кроме того, на ряде зарубежных избирательных участков сообщили о якобы минировании.

По информации МИД Молдовы, сообщения поступили в отношении участков в Брюсселе, Риме, Генуе, Бухаресте, Эшвилле в США и испанском Аликанте.

— Предупреждения о минировании начались именно так, как и предупреждали власти ранее, что это произойдет в рамках вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс”, — заявили в МИД.

Ведомство добавило, что молдавские власти подготовились к такому сценарию и сотрудничают с другими государствами для сохранения избирательного процесса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о рисках для Молдовы.

Он отметил, что непризнанное Приднестровье получило сигналы от Украины в начале вторжения, поэтому ведет себя тихо, но из-за возможных изменений в парламенте можно ожидать чего угодно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.