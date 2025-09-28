Виборча інфраструктура Молдови протягом 27-28 вересня зазнала кількох кібератак, внаслідок чого припинили роботу кілька тисяч молдовських сайтів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Дорін Речан під час парламентських виборів.

Кібератака на виборчу систему у Молдові: що відомо

За словами Речана, на інфраструктуру, пов’язану з виборчим процесом у Молдові, зокрема Центральну виборчу комісію та кілька виборчих дільниць за кордоном, здійснили декілька спроб кібератак.

— Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес, – додав він.

Служба інформаційних технологій та кібербезпеки була змушена заблокувати платформу host.md через масову кібератаку, через що близько 4 тис. вебсайтів не функціонують.

— Атаки організовані одночасно з метою перевантаження мережі, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру, – пояснив Речан.

Крім того, на низці закордонних виборчих дільниць повідомили про нібито мінування.

За інформацією МЗС Молдови, повідомлення надійшли щодо дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.

— Попередження про мінування почалися саме так, як і передбачала влада раніше, що це станеться в межах втручання Російської Федерації у виборчий процес”, – заявили в МЗС.

Відомство додало, що молдовська влада підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами для збереження виборчого процесу.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав про ризики для Молдови.

Він зазначив, що невизнане Придністров’я отримало сигнали від України на початку вторгнення, тому поводиться тихо, але через можливі зміни у парламенті чекати можна будь-чого.

