В Индии из-за давки на предвыборном митинге погибли 39 человек
Десятки людей погибли в Индии в результате давки, произошедшей во время предвыборного митинга.
Об этом сообщает The National.
Давка на митинге в Индии: что известно
Митинг проводил известный индийский актер Джозеф Виджай Чандрасеха, известный как Виджай, который недавно начал политическую карьеру.
Он создал партию Тамилага Веттри Казхагам в прошлом году и с тех пор регулярно собирает многотысячные толпы на своих мероприятиях.
На видеозаписях, опубликованных индийскими СМИ, видно, как тысячи людей окружили предвыборный автобус, из которого Виджай выступал с речью.
Несмотря на ограничения, установленные местной полицией, количество участников митинга значительно превысило вместимость локации, выбранной для мероприятия.
По данным местных властей, в результате инцидента погибли 39 человек, среди которых девять детей.
Еще более 50 человек пострадали во время давки на политическом мероприятии.