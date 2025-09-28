Десятки людей погибли в Индии в результате давки, произошедшей во время предвыборного митинга.

Об этом сообщает The National.

Давка на митинге в Индии: что известно

Митинг проводил известный индийский актер Джозеф Виджай Чандрасеха, известный как Виджай, который недавно начал политическую карьеру.

Сейчас смотрят

Он создал партию Тамилага Веттри Казхагам в прошлом году и с тех пор регулярно собирает многотысячные толпы на своих мероприятиях.

На видеозаписях, опубликованных индийскими СМИ, видно, как тысячи людей окружили предвыборный автобус, из которого Виджай выступал с речью.

Несмотря на ограничения, установленные местной полицией, количество участников митинга значительно превысило вместимость локации, выбранной для мероприятия.

По данным местных властей, в результате инцидента погибли 39 человек, среди которых девять детей.

Еще более 50 человек пострадали во время давки на политическом мероприятии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.