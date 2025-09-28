Десятки людей загинули в Індії внаслідок тисняви, що сталася під час передвиборчого мітингу.

Тиснява на мітингу в Індії: що відомо

Мітинг проводив відомий індійський актор Джозеф Віджай Чандрасеха, відомий як Віджай, який нещодавно розпочав політичну кар’єру.

Він створив партію Тамілага Веттрі Казхагам минулого року і відтоді регулярно збирає багатотисячні натовпи на своїх заходах.

На відеозаписах, опублікованих індійськими ЗМІ, видно, як тисячі людей оточили передвиборчий автобус, із якого Віджай виступав із промовою.

Попри обмеження, встановлені місцевою поліцією, кількість учасників мітингу значно перевищила місткість локації, обраної для заходу.

За даними місцевої влади, внаслідок інциденту загинули 39 осіб, серед яких дев’ятеро дітей.

Ще понад 50 людей постраждали під час тисняви на політичному заході.

