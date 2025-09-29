В Европейской комиссии уверены, что Евросоюз может в течение года наладить совместную систему противодействия вражеским беспилотникам.

Об этом сообщил представитель ЕК Тома Ренье во время брифинга в Брюсселе в понедельник.

— Срок в один год — это реалистичный срок. Теперь мы будем работать с государствами-членами, чтобы к этому прийти, — отметил он.

Ренье прокомментировал результаты совещания, которое состоялось 26 сентября с участием представителей ряда стран ЕС и Украины.

Мероприятие было посвящено инициативе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, озвученной 10 сентября в Европарламенте, по созданию так называемой стены от дронов.

По словам представителя ЕК, во время встречи состоялся продуктивный обмен мнениями, ее участники получили важные знания от украинской стороны об опыте борьбы с дронами.

В совещании также принял участие представитель НАТО. Ренье отметил, что сотрудничество с Альянсом в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.

— В продолжение (совещания, — Ред.) теперь предстоит обсудить это с другими государствами-членами. Это произойдет в октябре в рамках Европейского совета. Идея в том, чтобы быстро определиться, в какой степени мы можем продвинуться, — отметил он.

Ренье также прокомментировал вопрос, идет ли речь об уничтожении всех дронов, которые могут представлять угрозу.

— Это государствам-членам решать, это в их национальной компетенции. С нашей стороны, мы облегчаем им задачу, обеспечивая синергию между ними, чтобы быть уверенными в создании стены, защищающей нас от вторжения дронов, – пояснил представитель ЕК.

Он подтвердил, что система будет иметь две основные функции: обнаружение вражеских беспилотников и реагирование на их атаки.

