У Європейській комісії є впевненість у тому, що Євросоюз може протягом року налагодити спільну систему протидії ворожим безпілотникам.

Про це повідомив представник ЄК Тома Реньє під час брифінгу в Брюсселі у понеділок.

– Термін в один рік – це реалістичний термін. Тепер ми працюватимемо з державами-членами, щоб до цього дійти, – зазначив він.

Реньє прокоментував результати наради, яка відбулася 26 вересня за участю представників низки країн ЄС та України.

Захід був присвячений ініціативі голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, озвученій 10 вересня у Європарламенті, щодо створення так званої “стіни від дронів”.

За словами представника ЄК, під час зустрічі відбувся продуктивний обмін думками, її учасники отримали важливі знання від української сторони про досвід боротьби з дронами.

У нараді також взяв участь представник НАТО. Реньє зазначив, що співпраця з Альянсом у цьому напрямі триватиме й надалі.

– У продовження (наради, – Ред.) тепер належить обговорити це з іншими державами-членами. Це відбудеться в жовтні в рамках Європейської ради. Ідея в тому, щоб швидко визначитися, якою мірою ми можемо просунутися, – зазначив він.

Реньє також прокоментував питання, чи йдеться про знищення всіх дронів, що можуть становити загрозу.

– Це державам-членам вирішувати, це в їхній національній компетенції. З нашого боку, ми їм полегшуємо завдання, через забезпечення синергії між ними, щоб мати впевненість у створенні стіни, що захищає нас від вторгнення дронів, – пояснив представник ЄК.

Він підтвердив, що система матиме дві основні функції: виявлення ворожих безпілотників та реагування на їхні атаки.

