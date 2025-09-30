В Афганистане уже второй день продолжается полное отключение мобильной связи и интернета.

По приказу верховного лидера Хайбатуллы Ахундзада талибы отрезали национальную волоконно-оптическую сеть, объяснив это “борьбой с аморальностью”.

Отключение связи в Афганистане

В начале сентября сторонники группировки Талибан начали ограничивать скоростной интернет в ряде провинций. В ночь на понедельник, 29 сентября, мобильный сигнал и сеть начали исчезать по всей стране.

По данным организации NetBlocks, уровень подключения упал до менее чем 1% от обычного. Во вторник, 30 сентября, телефонную и интернет-связь так и не восстановили.

Из комментария одного из чиновников следует, что на данный момент отключено “восемь-девять тысяч телекоммуникационных вышек”, и связь не восстановят как минимум до нового объявления.

Последствия отключения связи в Афганистане

Местные жители сообщают о коллапсе в работе. Без телефонов и интернета вся деятельность парализована.

– Вся торговля завязана на мобильных. Рынок полностью замер, – рассказал 42-летний торговец из Кабула Наджибулла.

Отключение затронуло банковский сектор, таможню, бизнес-операции. Представители власти признают, что альтернативных каналов коммуникации фактически нет.

Реакция мира

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что отключение отрезает миллионы афганцев от заработка, образования, медицины и доступа к информации.

– Талибан должен перестать прикрываться моралью и понять, что такие отключения наносят непоправимый ущерб, – подчеркнула исследовательница Ферешта Аббаси.

Миссия ООН в Афганистане предупредила, что такие действия “рискуют нанести значительный ущерб народу, угрожая экономической стабильности и усугубляя один из худших гуманитарных кризисов в мире”.

Власти Талибана и раньше блокировали соцсети и вводили локальные ограничения, но впервые отключили связь на уровне всей страны. Ограничения уже применялись в провинциях Балх, Бадахшан, Тахар, Кандагар, Гильменд, Нангархар и Урузган.

Несмотря на предупреждения чиновников об экономических последствиях, верховный лидер приказал двигаться к полному отключению. Источники в ООН сообщили, что международные структуры вынуждены пользоваться только радиосвязью и ограниченными спутниковыми каналами.

Источник : The Guardian

