Друга доба без звʼязку: в Афганістані заблокували усі телекомунікації
- Влада Талібану вперше заблокувала зв’язок по всій країні.
- Жителі кажуть, що бізнес і ринки завмерли без телефонів.
- Правозахисники та ООН попереджають про катастрофічні наслідки.
В Афганістані вже другий день триває повне відключення мобільного зв’язку та інтернету.
За наказом верховного лідера Гайбатулли Ахундзада таліби відрізали національну волоконно-оптичну мережу, пояснивши це “боротьбою з аморальністю”.
Відключення зв’язку в Афганістані
На початку вересня прибічники угруповання Талібан почали обмежувати швидкісний інтернет у низці провінцій. У ніч на понеділок, 29 вересня, мобільний сигнал і мережа почали зникати по всій країні.
За даними організації NetBlocks, рівень підключення впав до менш ніж 1% від звичного. У вівторок, 30 вересня, телефонний та інтернет-зв’язок так і не відновили.
З коментаря одного з посадовців виходить, що станом на тепер відключено “вісім-дев’ять тисяч телекомунікаційних веж”, і зв’язок не відновлять щонайменше до нового оголошення.
Наслідки відключення звʼязку в Афганістані
Місцеві мешканці повідомляють про колапс у роботі. Без телефонів та інтернету уся діяльність паралізована.
– Уся торгівля зав’язана на мобільних. Ринок повністю завмер, – розповів 42-річний торговець із Кабула Наджибулла.
Відключення зачепило банківський сектор, митницю, бізнес-операції. Представники влади визнають, що альтернативних каналів комунікації фактично немає.
Реакція світу
Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що відключення відрізає мільйони афганців від заробітку, освіти, медицини та доступу до інформації.
– Талібан має припинити прикриватися мораллю і зрозуміти, що такі відключення завдають непоправної шкоди, – наголосила дослідниця Ферешта Аббасі.
Місія ООН в Афганістані попередила, що такі дії “ризикують завдати значної шкоди народу, загрожуючи економічній стабільності й посилюючи одну з найгірших гуманітарних криз у світі”.
Влада талібів і раніше блокувала соцмережі та запроваджувала локальні обмеження, але вперше відключила зв’язок на рівні всієї країни. Обмеження вже застосовувалися у провінціях Балх, Бадахшан, Тахар, Кандагар, Гільменд, Нангархар та Урузган.
Попри попередження урядовців про економічні наслідки, верховний лідер наказав рухатися до повного відключення. Джерела в ООН повідомили, що міжнародні структури змушені користуватися лише радіозв’язком та обмеженими супутниковими каналами.