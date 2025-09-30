В Афганістані вже другий день триває повне відключення мобільного зв’язку та інтернету.

За наказом верховного лідера Гайбатулли Ахундзада таліби відрізали національну волоконно-оптичну мережу, пояснивши це “боротьбою з аморальністю”.

Відключення зв’язку в Афганістані

На початку вересня прибічники угруповання Талібан почали обмежувати швидкісний інтернет у низці провінцій. У ніч на понеділок, 29 вересня, мобільний сигнал і мережа почали зникати по всій країні.

За даними організації NetBlocks, рівень підключення впав до менш ніж 1% від звичного. У вівторок, 30 вересня, телефонний та інтернет-зв’язок так і не відновили.

З коментаря одного з посадовців виходить, що станом на тепер відключено “вісім-дев’ять тисяч телекомунікаційних веж”, і зв’язок не відновлять щонайменше до нового оголошення.

Наслідки відключення звʼязку в Афганістані

Місцеві мешканці повідомляють про колапс у роботі. Без телефонів та інтернету уся діяльність паралізована.

– Уся торгівля зав’язана на мобільних. Ринок повністю завмер, – розповів 42-річний торговець із Кабула Наджибулла.

Відключення зачепило банківський сектор, митницю, бізнес-операції. Представники влади визнають, що альтернативних каналів комунікації фактично немає.

Реакція світу

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що відключення відрізає мільйони афганців від заробітку, освіти, медицини та доступу до інформації.

– Талібан має припинити прикриватися мораллю і зрозуміти, що такі відключення завдають непоправної шкоди, – наголосила дослідниця Ферешта Аббасі.

Місія ООН в Афганістані попередила, що такі дії “ризикують завдати значної шкоди народу, загрожуючи економічній стабільності й посилюючи одну з найгірших гуманітарних криз у світі”.

Влада талібів і раніше блокувала соцмережі та запроваджувала локальні обмеження, але вперше відключила зв’язок на рівні всієї країни. Обмеження вже застосовувалися у провінціях Балх, Бадахшан, Тахар, Кандагар, Гільменд, Нангархар та Урузган.

Попри попередження урядовців про економічні наслідки, верховний лідер наказав рухатися до повного відключення. Джерела в ООН повідомили, що міжнародні структури змушені користуватися лише радіозв’язком та обмеженими супутниковими каналами.

Джерело : The Guardian

