Экономика не выдерживает нагрузки от войны: в РФ – рекордный дефицит бюджета
Российские власти ожидают самый большой с начала полномасштабного вторжения в Украину дефицит государственного бюджета.
По прогнозам, в конце 2025 года он может достичь 5,7 трлн рублей, что равно примерно $68 млрд.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Рекордный дефицит бюджета в России: что известно
Отмечается, что нынешний показатель почти вдвое превышает первоначальные планы правительства РФ.
— Причина — падение доходов, в частности от нефти и газа, в то время как расходы на войну остались на прежнем уровне. Для латания бюджетных дыр правительство повышает налоги, вводит новые сборы для бизнеса и планирует нарастить государственный долг, — говорится в сообщении.
Несмотря на рекордный дефицит и обострение экономических проблем, Кремль продолжает пренебрегать стабильностью собственной страны и ее будущими перспективами, направляя ресурсы на войну против Украины.
В ЦПД отмечают, что экономика РФ все меньше выдерживает нагрузку от колоссальных военных расходов, и цифры подтверждают эту тенденцию.
Ресурсы иссякают, однако Кремль продолжает делать ставку на захватническую политику, толкая Россию в глубокий экономический кризис.
Напомним, глава Сбербанка РФ Герман Греф 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что во втором квартале 2025 года российская экономика вошла в фазу технической стагнации.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее докладывал президенту Путину, что в 2025 году темпы роста экономики страны могут замедлиться почти вдвое — до 1,5% вместо ожидаемых 2,5%.
Для сравнения, в 2024 году экономика России показала прирост в 4,1%.