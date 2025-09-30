Российские власти ожидают самый большой с начала полномасштабного вторжения в Украину дефицит государственного бюджета.

По прогнозам, в конце 2025 года он может достичь 5,7 трлн рублей, что равно примерно $68 млрд.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Сейчас смотрят

Рекордный дефицит бюджета в России: что известно

Отмечается, что нынешний показатель почти вдвое превышает первоначальные планы правительства РФ.

— Причина — падение доходов, в частности от нефти и газа, в то время как расходы на войну остались на прежнем уровне. Для латания бюджетных дыр правительство повышает налоги, вводит новые сборы для бизнеса и планирует нарастить государственный долг, — говорится в сообщении.

Несмотря на рекордный дефицит и обострение экономических проблем, Кремль продолжает пренебрегать стабильностью собственной страны и ее будущими перспективами, направляя ресурсы на войну против Украины.

В ЦПД отмечают, что экономика РФ все меньше выдерживает нагрузку от колоссальных военных расходов, и цифры подтверждают эту тенденцию.

Ресурсы иссякают, однако Кремль продолжает делать ставку на захватническую политику, толкая Россию в глубокий экономический кризис.

Напомним, глава Сбербанка РФ Герман Греф 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что во втором квартале 2025 года российская экономика вошла в фазу технической стагнации.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее докладывал президенту Путину, что в 2025 году темпы роста экономики страны могут замедлиться почти вдвое — до 1,5% вместо ожидаемых 2,5%.

Для сравнения, в 2024 году экономика России показала прирост в 4,1%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.