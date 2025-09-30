Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, понимает, что ему не удастся одержать победу в войне против Украины, для него такое сражение проигрышно, говорит спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Путин понимает, что Россия не выигрывает войну

Как пишет The Guardian, Келлог, комментируя войну РФ против Украины, подчеркнул, что Россия “не выиграет”.

– Думаю, в глубине души он (Путин, – Ред.) осознает, что не сможет одержать победу. Для него это безнадежное сражение в долгосрочной перспективе. Этого не произойдет, – сказал он.

Сейчас смотрят

Кроме того, спецпредставитель президента США фактически поддержал идею сбивать российские самолеты или дроны, если они нарушат воздушное пространство стран НАТО.

– С военной точки зрения, иногда вы повышаете так называемый уровень риска. Приведу пример. В 2015 году российский истребитель нарушил турецкое воздушное пространство. Что сделали турки? Они его сбили. Вот это привлекает внимание очень быстро, не правда ли? Именно это я имею в виду, говоря о повышении риска. Я понимаю, что это небезопасный шаг. Но иногда приходится задавать себе вопрос: куда дальше двигаться? Это серьезное дело, – сказал он.

Келлог отметил, что Россию уже предупредили о решительном ответе на нарушение воздушного пространства.

Комментируя возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с Путиным, Келлог заявил, что путь к таким переговорам лежит через повышения цены войны для России.

– Украина уже двигается в этом направлении, атакуя нефтеперерабатывающие заводы и сокращая их добычу примерно на 20%. Мы работаем над тем, чтобы никто не покупал их нефть – из-за вторичных санкций. К сожалению, некоторые страны Европы все еще делают это, — подчеркнул он.

Спецпредставитель президента США обратил внимание, что если избавить РФ от “нефтедолларов”, то у нее будут огромные проблемы.

– Сейчас все зависит от Путина и от того уровня боли, который он готов принять, – обратил внимание Келлог, вспомнив, что для войны РФ вынуждена выводить танки из музеев.

Келлог отметил, что уже “не нужно проводить красных линий”, потому что проблемы у Путина, а не у Запада, и сейчас страны Запада действуют очень слаженно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.