Президент РФ Володимир Путін, скоріш за все, розуміє, що йому не вдасться здобути перемогу у війні проти України, для нього такий бій програшний, каже спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог.

Путін розуміє, що Росія не виграє війни

Як пише The Guardian, Келлог, коментуючи війну РФ проти України, підкреслив, що Росія “не виграє”.

– Думаю, у глибині душі він (Путін, – Ред.) усвідомлює, що не зможе здобути перемогу. Для нього це безнадійний бій у довгостроковій перспективі. Цього не станеться, – сказав він.

Крім того, спецпредставник президента США фактично підтримав ідею збивати російські літаки або дрони, якщо вони порушать повітряний простір країн НАТО.

– З військової точки зору, іноді ви підвищуєте так званий рівень ризику. Наведу приклад. У 2015 році російський винищувач порушив турецький повітряний простір. Що зробили турки? Вони його збили. Ось це привертає увагу дуже швидко, чи не так? Саме це я маю на увазі, говорячи про підвищення рівня ризику. Я розумію, що це небезпечний крок. Але іноді доводиться запитувати себе: куди далі рухатися? Це серйозна справа, – сказав він.

Келлог зауважив, що Росію вже попередили про рішучу відповідь на порушення повітряного простору.

Коментуючи можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа з Путіним, Келлог заяви, що шлях до таких переговорів лежить через підвищення ціни війни для Росії.

– Україна вже рухається в цьому напрямку, атакуючи нафтопереробні заводи і скорочуючи їхній видобуток приблизно на 20%. Ми працюємо над тим, щоб ніхто не купував їхню нафту – через вторинні санкції. На жаль, деякі країни Європи все ще це роблять, – наголосив він.

Спецпредставник президента США звернув увагу, що якщо позбавити РФ “нафтодоларів”, то в неї будуть величезні проблеми.

– Зараз усе залежить від Путіна і від того рівня болю, який він готовий прийняти, – звернув увагу Келлог, згадавши, що для війни РФ змушена “виводити танки з музеїв.

Келлог зазначив, що вже “не потрібно проводити червоних ліній”, бо проблеми у Путіна, а не у Заходу, і наразі країни Заходу діють дуже злагоджено.

