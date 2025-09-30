Вблизи российского населенного пункта Тамбукан Ставропольского края были ликвидированы три росгвардейца.

В РФ ликвидировали троих росгвардейцев

27 сентября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке движения освобождения Кавказа ликвидированы три росгвардейца на территории государства-агрессора, сообщает ГУР Украины. Это произошло вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края.

Отмечается, что был уничтожен подполковник Росгвардии, который возглавлял группу вражеского спецподразделения Авангард, а также помощник и водитель главаря оккупантов.

– Группа московитов двигалась на полигон, но так и не доехала, – говорится в сообщении.

К слову, в ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф.

