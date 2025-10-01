На Филиппинах произошло землетрясение: погибли более 30 человек
В центральной части Филиппин произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 31 человек.
Об этом сообщает агентство AP.
Землетрясение на Филиппинах: что известно
По сообщениям СМИ, землетрясение произошло ночью 31 сентября примерно в 19 км от города Бого в провинции Себу.
Сейсмический удар магнитудой 6,9 привел к разрушению жилых домов, обрушению стен и масштабным перебоям с электроснабжением в центральной провинции страны
Помимо погибших, многие люди получили травмы.
Ожидается, что число погибших может возрасти.
Спасатели пытаются доставить экскаватор-погрузчик в горный поселок, где произошел оползень и камнепад.
Напомним, что 31 августа на востоке Афганистана землетрясение магнитудой 6 унесло жизни около 800 человек и привело к травмам более 2 тысяч.
Эпицентр был вблизи Джелалабада, где несколько деревень оказались в руинах. Больше всего жертв зафиксировали в провинции Кунар.
Из-за оползней и крутого рельефа дорог доступ к пострадавшим районам был затруднен.
Раненых эвакуировали вертолетами, спасатели продолжают расчищать завалы и искать людей в отдаленных горных деревнях.