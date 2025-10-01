На Філіппінах стався землетрус: загинули понад 30 людей
В центральній частині Філіппін стався потужний землетрус, унаслідок якого загинули щонайменше 31 людина.
Про це повідомляє агентство AP.
Землетрус на Філіппінах: що відомо
За повідомленням ЗМІ, землетрус стався вночі 31 вересня приблизно за 19 км від міста Бого у провінції Себу.
Сейсмічний удар магнітудою 6,9 спричинив руйнування житлових будинків, обвалення стін та масштабні перебої з електропостачанням у центральній провінції країни
Крім загиблих, багато людей отримали травми.
Очікується, що число загиблих може зрости.
Рятувальники намагаються доставити екскаватор-навантажувач у гірське селище, де стався зсув ґрунту та каменепад.
Нагадаємо, що 31 серпня на сході Афганістану землетрус магнітудою 6 забрав життя близько 800 людей і спричинив травми понад двох тис. людей.
Епіцентр був поблизу Джелалабаду, де кілька сіл опинилися в руїнах. Найбільше жертв зафіксували в провінції Кунар.
Через зсуви та крутий рельєф доріг доступ до постраждалих районів був ускладнений.
Поранених евакуювали гелікоптерами, рятувальники продовжують розчищати завали та шукати людей у віддалених гірських селах.