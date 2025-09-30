Министерство обороны Румынии обратилось к парламенту страны с просьбой одобрить закупку у Соединенных Штатов военной техники на миллиарды долларов.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Румыния приобретет у США танки Abrams

Как отмечается, закупка будет осуществляться в рамках программы Основной боевой танк.

Первый этап предусматривает приобретение дополнительного оборудования для танкового батальона, оснащенного танком Abrams M1A2. Его стоимость составляет более $458 млн.

Второй этап программы включает масштабную закупку 216 танков Abrams почти за $6,5 млрд. Танки планируют передать танковым и пехотным подразделениям Вооруженных сил Румынии.

В указанную сумму также входит логистическая поддержка и специальное оборудование для обучения и тренировок.

Кроме того, Минобороны Румынии сообщило о намерениях наладить технологическое и промышленное сотрудничество, которое позволит производить и обслуживать танки и их подсистемы непосредственно на территории страны.

Это должно обеспечить долгосрочную эффективность использования техники и уменьшить зависимость от внешних партнеров.

Напомним, недавно военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник РФ в воздушном пространстве страны. Дрон преодолел около 20 км в сопровождении двух самолетов F-16.

К слову, Украина и Румыния договорились активизировать двусторонние проекты, чтобы существенно усилить оборонные возможности государств, в частности в рамках европейской инициативы SAFE.

