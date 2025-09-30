Румыния хочет приобрести у США сотни танков Abrams за $7 млрд
Министерство обороны Румынии обратилось к парламенту страны с просьбой одобрить закупку у Соединенных Штатов военной техники на миллиарды долларов.
Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.
Румыния приобретет у США танки Abrams
Как отмечается, закупка будет осуществляться в рамках программы Основной боевой танк.
Первый этап предусматривает приобретение дополнительного оборудования для танкового батальона, оснащенного танком Abrams M1A2. Его стоимость составляет более $458 млн.
Второй этап программы включает масштабную закупку 216 танков Abrams почти за $6,5 млрд. Танки планируют передать танковым и пехотным подразделениям Вооруженных сил Румынии.
В указанную сумму также входит логистическая поддержка и специальное оборудование для обучения и тренировок.
Кроме того, Минобороны Румынии сообщило о намерениях наладить технологическое и промышленное сотрудничество, которое позволит производить и обслуживать танки и их подсистемы непосредственно на территории страны.
Это должно обеспечить долгосрочную эффективность использования техники и уменьшить зависимость от внешних партнеров.
Напомним, недавно военно-воздушные силы Румынии перехватили беспилотник РФ в воздушном пространстве страны. Дрон преодолел около 20 км в сопровождении двух самолетов F-16.
К слову, Украина и Румыния договорились активизировать двусторонние проекты, чтобы существенно усилить оборонные возможности государств, в частности в рамках европейской инициативы SAFE.