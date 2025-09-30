Міністерство оборони Румунії звернулося до парламенту країни з проханням схвалити закупівлю у Сполучених Штатів військової техніки на мільярди доларів.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Румунія придбає у США танки Abrams

Як зазначається, закупівля здійснюватиметься в межах програми Основний бойовий танк.

Перший етап передбачає придбання додаткового обладнання для танкового батальйону, оснащеного танком Abrams M1A2. Його вартість становить понад $458 млн.

Другий етап програми включає масштабну закупівлю 216 танків Abrams майже за $6,5 млрд. Танки планують передати танковим і піхотним підрозділам Збройних сил Румунії.

У вказану суму також входить логістична підтримка та спеціальне обладнання для навчання і тренувань.

Крім того, Міноборони Румунії повідомило про наміри налагодити технологічне та промислове співробітництво, яке дозволить виробляти та обслуговувати танки і їхні підсистеми безпосередньо на території країни.

Це має забезпечити довгострокову ефективність використання техніки та зменшити залежність від зовнішніх партнерів.

Нагадаємо, нещодавно військово-повітряні сили Румунії перехопили безпілотник РФ у повітряному просторі країни. Дрон подолав близько 20 км у супроводженні двох літаків F-16.

До слова, Україна та Румунія домовились активізувати двосторонні проєкти, щоби суттєво посилити оборонні спроможності держав, зокрема в межах європейської ініціативи SAFE.

