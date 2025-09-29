В Румынии обнаружили новые обломки беспилотника в восточном уезде Тулча, расположенном недалеко от государственной границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.

Что известно об обломках дрона, обнаруженного в Румынии

Как отмечается, Минобороны Румынии получило сообщение об обнаружении фрагментов беспилотника в районе канала Сонтя Ноуэ, что в уезде Тулча, в понедельник, 2 сентября.

— Команда, состоящая из специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Пограничной полиции, проводит исследования на месте, а фрагменты будут изъяты для экспертного исследования, — говорится в сообщении.

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что это не единичный случай, а подобные инциденты будут происходить все чаще, учитывая тенденции последних недель в Польше, Эстонии и Дании.

По его словам, Россия может легко создавать проблемы, тратя всего $10-20 тыс. на один дрон.

По мнению главы Минобороны Румынии, стоит показать, что его страна сильная и единая, иначе Москва нанесет много вреда.

Моштяну утверждает, что Румыния адаптировала законодательство для получения возможности сбивать вражеские дроны вместе с союзниками из НАТО. Он отметил, что это было непростым решением, но является очень важным шагом.

В то же время министр обороны Румынии призвал страны Европы вкладывать больше в средства противодействия дронам.

