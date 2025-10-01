В Катманду провозгласили живую богиню – ею стал двухлетний ребенок
- Двухлетнюю Арьятару Шакья торжественно перенесли в храмовый дворец.
- Бывшая Кумари покидает титул после семи лет служения.
- Живые богини подчиняются строгим правилам и ограничениям.
В столице Непала Катманду двухлетнюю девочку Арьятару Шакья провозгласили новой живой богиней – Кумари.
Это произошло на восьмой день крупнейшего индуистского праздника Дашайн, когда ее торжественно перенесли из дома в храмовый дворец, где она будет жить ближайшие годы.
В Непале провозгласили живую богиню
Процессия с родными, друзьями и тысячами паломников сопровождала новую богиню по узким улицам Катманду. Люди касались лбом ее ног как знак высшего проявления почтения в индуизме, дарили цветы и деньги.
Уже в четверг, 2 октября, маленькая богиня впервые благословит верующих, среди которых будет и президент страны Рам Чандра Паудел, который в сентябре распустил парламент после смертельных протестов молодежи.
– Вчера она была моей дочерью, а сегодня – богиня, – сказал ее отец Ананта Шакья, добавив, что еще во время беременности его жене снилось, что ребенок станет особенным.
Кумари, или девы-богини, выбираются из девочек в возрасте от двух до четырех лет из рода Шакья общины неваров, коренных жителей долины Катманду.
Они должны соответствовать двум строгим критериям: безупречная внешность и отсутствие страха перед темнотой.
Арьятару заменила Тришну Шакья, которая была живой богиней с 2017 года. Теперь, в 11 лет, она оставляет свой титул, ведь по традиции девочка теряет божественный статус с наступлением половой зрелости.
Жизнь и вызовы для Кумари
Семья девочки получает особый престиж в обществе, однако сама Кумари живет в уединении. У нее есть только несколько подруг, а из дворца она выходит лишь несколько раз в год во время праздников.
Многим бывшим богиням трудно приспособиться к обычной жизни, ходить в школу или вести быт.
Впрочем, сейчас традиция меняется. Теперь Кумари получают образование от частных преподавателей, имеют доступ к телевизору, а после завершения своего “божественного” служения государство выплачивает им небольшую пенсию в размере $110 в месяц.