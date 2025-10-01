У столиці Непалу Катманду дворічну дівчинку Арʼятару Шак’я проголосили новою живою богинею – Кумарі.

Це сталося на восьмий день найбільшого індуїстського свята Дашайн, коли її урочисто перенесли з дому до храмового палацу, де вона житиме найближчі роки.

У Непалі проголосили живу богиню

Процесія з рідними, друзями та тисячами паломників супроводжувала нову богиню вузькими вулицями Катманду. Люди прикладали чоло до її ніг на знак найвищого прояву шани в індуїзмі, дарували квіти й гроші.

Уже у четвер, 2 жовтня, маленька богиня вперше благословлятиме вірян, серед яких буде і президент країни Рам Чандра Пудел, що у вересні розпустив парламент після смертельних протестів молоді.

– Учора вона була моєю донькою, а сьогодні – богиня, – сказав її батько Ананта Шак’я, додаючи, що ще під час вагітності його дружині снилося, ніби дитина стане особливою.

Кумарі, або діви-богині, обираються з дівчаток у віці від двох до чотирьох років із роду Шак’я громади неварів, корінних жителів долини Катманду.

Вони мають відповідати двом суворим критеріям: бездоганна зовнішність і відсутність страху перед темрявою.

Арʼятару замінила Трішну Шак’я, яка була живою богинею з 2017 року. Тепер, у 11 років, вона залишає свій титул, адже за традицією дівчинка втрачає божественний статус із настанням статевої зрілості.

Життя та виклики для Кумарі

Родина дівчинки отримує особливий престиж у суспільстві, однак сама Кумарі живе відокремлено. Вона має лише кількох подруг, а виходить з палацу лише кілька разів на рік під час свят.

Багатьом колишнім богиням важко пристосуватися до звичайного життя, ходити до школи чи вести побут.

Втім, зараз традиція змінюється. Тепер Кумарі здобувають освіту від приватних викладачів, мають доступ до телевізора, а після завершення свого “божественного” служіння держава виплачує їм невелику пенсію у $110 на місяць.

Джерело : AP

