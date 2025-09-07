Юноша Пьера Джорджо Фрассати, который жил в начале XX века, и подростка-миллениала Карло Акутиса Папа Римский Лев XIV провозгласил святыми Католической церкви.

Издание Vatican News пишет, торжественный акт канонизации юноши Пьера Джорджо Фрассати и подростка-миллениала Карло Акутиса состоялся на площади Святого Петра в Ватикане.

— …Мы провозглашаем и определяем блаженных Пьера Джорджо Фрассати и Карло Акутиса святыми и вносим их в Лик святых, постановляя, чтобы они благочестиво почитались среди святых во всей Церкви, – объявил понтифик.

Официальная делегация страны, из которой происходят новые святые, а в этот раз – это Италия, представительство которой возглавил президент Серджио Маттарелла, приняла участие в богослужении.

Месса проходила под открытым небом на площади Святого Петра. К ней присоединились десятки тысяч человек, в том числе 36 кардиналов, 270 епископов и сотни священников. Паломники со всего мира, чтобы попасть на церемонию, ночевали на улицах возле площади, выстраиваясь в очередь. Среди присутствующих много миллениалов и пар с маленькими детьми.

Карло Акутис – первый миллениал, которого канонизировала Католическая церковь. Он родился в 1991 году в Лондоне в богатой, но не очень религиозной католической семье. Вскоре после его рождения семья вернулась в Милан. Там Карло и заинтересовался религией.

Кроме того, он увлекался информатикой и еще в юности читал книги по программированию уровня колледжа. Карло благодаря своему многоязычному сайту, документировавшему так называемые евхаристические чудеса, признанные церковью, получил прозвище “Божий инфлюэнсер”. Проект он запустил в то время, когда разработка таких сайтов была прерогативой профессионалов.

Юноша умер от лейкемии еще в 2006 году, когда ему было 15 лет. Его похоронили в муниципалитете Ассизи. Тело подростка поместили в стеклянную гробницу, одетую в джинсы, кроссовки Nike и свитер. После его смерти годами молодые католики приезжали в Ассизи, чтобы увидеть его. А части сердца подростка возили по миру как реликвии.

Как пишет АР, популярность Акутиса в значительной степени обусловлена ​​кампанией Ватикана, направленной на то, чтобы дать следующему поколению верующего “святого по соседству”, который был обычным, однако сделал удивительные вещи в жизни.

После смерти и захоронения в итальянском городе Ассизи Карла католическая церковь признала два случая внезапного выздоровления людей после молитв ему, отмечает CBS News. Первый случай связан со исцелением мальчика из Бразилии, который страдал врожденным дефектом поджелудочной железы. Это произошло после того, как его мать помолилась Акутису.

Второй случай связан с девочкой, которая получила тяжелые травмы головы после падения с велосипеда. Ее мать молилась Акутису в Ассизи, Италия, чтобы дочь выжила.

Вместе с Карло канонизировали Пьера Джорджо Фрассати. Он умер в возрасте 24 лет еще в 1925 году от полиомиелита. Человек был известен своей помощью другим, а во время его похорон улицы города Турин были заполнены тысячами скорбящих.

