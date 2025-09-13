Президент Непалу розпустив парламент після смертельних протестів молоді
Президент Непалу Рам Чандра Паудель розпустив парламент і призначив нові вибори на 5 березня 2026 року.
Таке рішення ухвалили після тижня “смертельних” протестів, які завершилися призначенням першої в країні жінки-прем’єр-міністра.
Про це повідомляє Reuters.
Вибори в Непалі на тлі протестів: що відомо
У Непалі після масових протестів та політичної кризи призначили тимчасового прем’єр-міністра.
Оголошення пролунало через кілька годин після того, як президент країни Рам Чандра Паудель призначив колишню голову Верховного суду Сушилу Каркі керівником уряду.
Сушила Каркі стала першою жінкою в історії Непалу, яка обійняла посаду прем’єр-міністра.
ЇЇ призначення відбулося після смертельних антикорупційних протестів, очолюваних поколінням Z, які змусили прем’єр-міністра Х. П. Шарму Олі піти у відставку.
За заявою адміністрації президента, глава держави також розпустив Палату представників і призначив вибори на четвер, 5 березня 2026 року.
Варто зазначити, що ці заворушення стали найгіршими в Непалі за останні роки: щонайменше 51 людина загинула, понад 1 300 дістали поранення.
Протести спровоковані забороною на використання соціальних мереж, яку згодом скасували, а також глибоким незадоволенням корупцією та економічною ситуацією в країні.
За даними ЗМІ, рух очолювало молоде покоління, яке прагне змін і можливостей для самореалізації.
Насильство вщухло лише після відставки Олі у вівторок, 9 вересня.
Непал, з населенням близько 30 мільйонів, розташований між Китаєм та Індією, з моменту скасування монархії у 2008 році потерпає від політичної та економічної нестабільності.
Брак робочих місць змушує мільйони молодих людей шукати заробітки за кордоном — на Близькому Сході, у Південній Кореї та Малайзії.
Південний сусід Непалу, Індія, висловив сподівання, що призначення Каркі сприятиме зміцненню миру та стабільності.
— Щиро вітаємо шановну Сушилу Каркі зі вступом на посаду прем’єр-міністра тимчасового уряду Непалу. Індія повністю віддана миру, прогресу та процвітанню братів і сестер Непалу, — написав прем’єр Індії.
Як зазначають у Reuters, країна поступово повертається до нормального життя: магазини відкрилися, транспорт знову курсує, а поліція замінила зброю на кийки, демонструючи зниження рівня напруженості в містах.