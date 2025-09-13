Президент Непалу Рам Чандра Паудель розпустив парламент і призначив нові вибори на 5 березня 2026 року.

Таке рішення ухвалили після тижня “смертельних” протестів, які завершилися призначенням першої в країні жінки-прем’єр-міністра.

Про це повідомляє Reuters.

Вибори в Непалі на тлі протестів: що відомо

У Непалі після масових протестів та політичної кризи призначили тимчасового прем’єр-міністра.

Оголошення пролунало через кілька годин після того, як президент країни Рам Чандра Паудель призначив колишню голову Верховного суду Сушилу Каркі керівником уряду.

Сушила Каркі стала першою жінкою в історії Непалу, яка обійняла посаду прем’єр-міністра.

ЇЇ призначення відбулося після смертельних антикорупційних протестів, очолюваних поколінням Z, які змусили прем’єр-міністра Х. П. Шарму Олі піти у відставку.

За заявою адміністрації президента, глава держави також розпустив Палату представників і призначив вибори на четвер, 5 березня 2026 року.

Варто зазначити, що ці заворушення стали найгіршими в Непалі за останні роки: щонайменше 51 людина загинула, понад 1 300 дістали поранення.

Протести спровоковані забороною на використання соціальних мереж, яку згодом скасували, а також глибоким незадоволенням корупцією та економічною ситуацією в країні.

За даними ЗМІ, рух очолювало молоде покоління, яке прагне змін і можливостей для самореалізації.

Насильство вщухло лише після відставки Олі у вівторок, 9 вересня.

Непал, з населенням близько 30 мільйонів, розташований між Китаєм та Індією, з моменту скасування монархії у 2008 році потерпає від політичної та економічної нестабільності.

Брак робочих місць змушує мільйони молодих людей шукати заробітки за кордоном — на Близькому Сході, у Південній Кореї та Малайзії.

Південний сусід Непалу, Індія, висловив сподівання, що призначення Каркі сприятиме зміцненню миру та стабільності.

— Щиро вітаємо шановну Сушилу Каркі зі вступом на посаду прем’єр-міністра тимчасового уряду Непалу. Індія повністю віддана миру, прогресу та процвітанню братів і сестер Непалу, — написав прем’єр Індії.

Як зазначають у Reuters, країна поступово повертається до нормального життя: магазини відкрилися, транспорт знову курсує, а поліція замінила зброю на кийки, демонструючи зниження рівня напруженості в містах.

