Президент США Дональд Трамп размышляет над сокращением “тысяч” федеральных рабочих мест перед встречей с директором по вопросам бюджета Расселом Воутом.

Белый дом пытается усилить давление на демократов, чтобы положить конец правительственному шатдауну, который длится уже второй день.

Об этом пишет Bloomberg.

Республиканцы угрожают увольнениями госслужащих

— Вероятно, это будет исчисляться тысячами, — заявила в четверг, 2 октября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она добавила, что “вся команда в Белом доме” работает над уточнением возможных сокращений.

— Мы будем рассматривать агентства, которые не соответствуют ценностям администрации, которые мы считаем пустой тратой средств налогоплательщиков, — отметила она.

Комментарии Левитт прозвучали после того, как Трамп ранее в тот же день в соцсетях сообщил, что планирует встретиться с Воутом, чтобы “определить, какие из многих агентств демократов, большинство из которых являются политическим мошенничеством, он рекомендует сократить, и будут ли эти сокращения временными или постоянными”.

Республиканцы пытаются использовать угрозу постоянных сокращений в федеральном аппарате, чтобы подтолкнуть демократов проголосовать за возобновление работы правительства.

Белый дом заявил, что увольнения могут произойти в ближайшее время. В то же время некоторые бюджетные эксперты считают, что тратить средства на проведение постоянных увольнений во время шатдауна является незаконным.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон защитил этот шаг Трампа, отметив, что президент имеет полномочия увольнять работников и сокращать расходы во время шатдауна. Он возложил вину за остановку финансирования на демократов.

— Если они будут держать правительство закрытым, это будет становиться все более болезненным, — сказал Джонсон журналистам. — Белый дом обратится к приоритетам администрации и позаботится о том, чтобы они были профинансированы.

Воут уже начал блокировать финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке и программ чистой энергетики в штатах, которые проголосовали за демократку Камалу Харрис в 2024 году.

Масштабы сокращений могут быть значительными

Пока не ясно, какими будут масштабы сокращения федерального аппарата, но сенатор-республиканец от Западной Вирджинии Шелли Мур Капито прогнозирует значительные урезания.

— Считаю ли я, что Расс Воут хочет сократить правительство драматическим образом? Абсолютно. Он высказывался об этом довольно четко, — сказала Капито в комментарии CNBC.

Шаги Белого дома по сокращению финансирования и увольнению федеральных служащих направлены на то, чтобы заставить демократов проголосовать за открытие правительства.

Эта жесткая тактика значительно выходит за рамки привычных действий во время шатдауна, когда обычно многих работников отправляют в неоплачиваемый отпуск, а затем выплачивают им зарплату после возобновления работы правительства.

Бюджетное управление Конгресса оценивает, что около 750 тыс. работников будут отправлены в отпуск во время шатдауна, что будет стоить $400 млн ежедневно в виде упущенной компенсации.

Противостояние по финансированию правительства США

Министр финансов Скотт Бессент обвинил демократов в недобросовестных переговорах по финансированию правительства.

— Демократы хотят вести переговоры как террористы, — сказал Бессент в четверг в эфире CNBC, добавив, что республиканцы добиваются «чистого» продолжения финансирования правительства.

Демократы же пытаются включить в этот законопроект субсидии на здравоохранение.

Сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен заявила в интервью CBS, что демократы “умоляли” республиканцев сесть за стол переговоров, но до сих пор состоялось “ноль” встреч, поскольку Республиканская партия не присоединилась.

Опрос The Washington Post показал, что больше избирателей возлагают ответственность за шатдаун на Трампа и республиканцев, чем на демократов — с разницей в 17 пунктов.

Независимые избиратели в основном становятся на сторону демократов в этом вопросе, в то же время демократы также демонстрируют большее единство: только 67% республиканцев обвиняют демократов в шатдауне, тогда как 87% демократов возлагают вину на республиканцев.

