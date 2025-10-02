Президент США Дональд Трамп розмірковує над скороченням “тисяч” федеральних робочих місць перед зустріччю з директором з питань бюджету Расселом Воутом.

Білий дім намагається посилити тиск на демократів, щоб покласти край урядовому шатдауну, який триває вже другий день.

Про це пише Bloomberg.

Республіканці погрожують звільненнями держслужбовців

– Ймовірно, це буде рахуватися тисячами, – заявила у четвер, 2 жовтня, речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона додала, що “вся команда в Білому домі” працює над уточненням можливих скорочень.

– Ми будемо розглядати агентства, які не відповідають цінностям адміністрації, які ми вважаємо марною тратою коштів платників податків, – зазначила вона.

Коментарі Левітт пролунали після того, як Трамп раніше того ж дня в соцмережах повідомив, що планує зустрітися з Воутом, щоб “визначити, які з багатьох агентств демократів, більшість з яких є політичним шахрайством, він рекомендує скоротити, і чи будуть ці скорочення тимчасовими чи постійними”.

Республіканці намагаються використати загрозу постійних скорочень у федеральному апараті, щоб підштовхнути демократів проголосувати за відновлення роботи уряду.

Білий дім заявив, що звільнення можуть відбутися найближчим часом. Водночас деякі бюджетні експерти вважають, що витрачати кошти на проведення постійних звільнень під час шатдауну є незаконним.

Спікер Палати представників Майк Джонсон захистив цей крок Трампа, зазначивши, що президент має повноваження звільняти працівників і скорочувати витрати під час шатдауну. Він поклав провину за зупинку фінансування на демократів.

– Якщо вони триматимуть уряд закритим, це буде ставати все більш болісним, – сказав Джонсон журналістам. – Білий дім звернеться до пріоритетів адміністрації та подбає, щоб вони були профінансовані.

Воут уже почав блокувати фінансування транспортних проєктів у Нью-Йорку та програм чистої енергетики в штатах, які проголосували за демократку Камалу Гарріс у 2024 році.

Масштаби скорочень можуть бути значними

Поки що не зрозуміло, якими будуть масштаби скорочення федерального апарату, але сенаторка-республіканка від Західної Вірджинії Шеллі Мур Капіто спрогнозувала значні урізання.

– Чи вважаю я, що Расс Воут хоче скоротити уряд у драматичний спосіб? Абсолютно. Він висловлювався про це доволі чітко, – сказала Капіто у коментарі CNBC.

Кроки Білого дому щодо зменшення фінансування та звільнення федеральних працівників спрямовані на те, щоб змусити демократів проголосувати за відкриття уряду.

Ця жорстка тактика значно виходить за межі звичних дій під час шатдауну, коли зазвичай багатьох працівників відправляють у неоплачувану відпустку, а потім виплачують їм зарплату після відновлення роботи уряду.

Бюджетне управління Конгресу оцінює, що близько 750 тис. працівників будуть відправлені у відпустку під час шатдауну, що коштуватиме $400 млн щодня у вигляді втраченої компенсації.

Протистояння щодо фінансування уряду США

Міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив демократів у недобросовісних переговорах щодо фінансування уряду.

– Демократи хочуть вести переговори як терористи, — сказав Бессент у четвер в ефірі CNBC, додавши, що республіканці домагаються “чистого” продовження фінансування уряду.

Демократи ж намагаються включити в цей законопроєкт субсидії на охорону здоров’я.

Сенаторка-демократка від Массачусетсу Елізабет Воррен заявила в інтерв’ю CBS, що демократи “благали” республіканців сісти за стіл переговорів, але досі відбулося “нуль” зустрічей, оскільки Республіканська партія не долучилася.

Опитування The Washington Post показало, що більше виборців покладають відповідальність за шатдаун на Трампа та республіканців, ніж на демократів – з різницею у 17 пунктів.

Незалежні виборці переважно стають на бік демократів у цьому питанні, водночас демократи також демонструють більшу єдність: лише 67% республіканців звинувачують демократів у шатдауні, тоді як 87% демократів покладають провину на республіканців.

